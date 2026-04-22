Protección Civil atiende afectaciones en Puebla

Afectaciones en cuatro municipios de Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla, realizaron operativos de atención, monitoreo y verificación de daños en los municipios de Tlachichuca, Tepango de Rodríguez, Atlixco y Calpan, a fin de salvaguardar a la población y reducir riesgos.

Las autoridades reportaron que en Tlachichuca hubo encharcamientos en seis viviendas del barrio Segundo. Por ello, el personal de dicha coordinación junto con Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, llevaron a cabo labores de limpieza y extracción de agua. Mencionaron que tres viviendas presentaron daños menores en enseres domésticos, no se reportaron personas lesionadas.

En cambio, en Tepango de Rodríguez, el personal de ambas dependencias atendieron un derrumbe de piedras sobre la carretera interserrana Tepango de Rodríguez–Zapotitlán de Méndez, a la altura de la localidad Las Láminas. Con apoyo de maquinaria, retiraron el material y despejaron la vialidad.

Asimismo, elementos de Protección Civil brindó atención a inundaciones en 20 viviendas ubicadas en distintas colonias y vialidades de Atlixco , donde en coordinación con autoridades municipales, ejecutaron labores de desalojo de agua, además de recorridos preventivos durante la noche y madrugada.

En Calpan, tras la caída de granizo en la comunidad de San Mateo Ozolco, las autoridades realizaron recorridos de verificación sin que se reportaran afectaciones, no obstante, mantienen vigilancia preventiva en la zona.

Finalmente, por instrucciones del gobernador estatal, Alejandro Armenta Mier y brigadas de diversas dependencias estatales, continuarán los recorridos para el levantamiento de daños en viviendas y cultivos, con el propósito de garantizar el apoyo necesario a las familias afectadas.

La Crónica de Hoy 2026