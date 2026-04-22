Impulsan productividad citrícola con el programa S107 “Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026” en Tamaulipas

Programa S107 “Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026”

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, informó la apertura de ventanillas del programa S107 “Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026”, dirigido a personas productoras interesadas en acceder a incentivos para mejorar sus procesos productivos.

El secretario de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, anunció que la recepción de solicitudes se llevará a cabo del 20 al 30 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, periodo durante el cual brindarán atención directa para orientar a las y los productores en la integración de expedientes.

Varela Flores explicó que el programa tiene como propósito impulsar el desarrollo del sector citrícola mediante el acceso a insumos estratégicos que permitan mejorar el rendimiento de los cultivos, elevar la calidad de la producción y contribuir a la sostenibilidad de la actividad agrícola en la región.

Las autoridades estatales consideran la entrega de fertilizante granulado, el cual será asignado conforme a la etapa fenológica de los cultivos. El esquema prevé un subsidio de hasta el 100 por ciento del costo del insumo, con un límite de 200 kilogramos por hectárea y hasta un máximo de tres hectáreas por persona productora, priorizando a quienes dependen directamente de esta actividad para su sustento.

Por consiguiente, Antonio Varela enfatizó que el apoyo estará dirigido a productores de los municipios de Güémez, Hidalgo, Llera, Padilla, San Carlos, Victoria y Villagrán, zonas que buscan fortalecer la cadena productiva.

Asimismo, el funcionario estatal reveló que las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), comprobante de domicilio, documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio, así como constancia que los acredite como productores.

Para facilitar el acceso, las ventanillas de atención estarán habilitadas en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), en las presidencias municipales participantes mediante convenio de colaboración, así como en la Dirección de Agricultura de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, ubicada en el kilómetro 5.6 de la carretera Victoria–Soto la Marina, en Ciudad Victoria.

La Crónica de Hoy 2026