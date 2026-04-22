Crecimiento económico de México durante los primeros meses del 2026

Crecimiento económico de México 2026

El crecimiento económico de México mantiene un ritmo moderado, de acuerdo con los principales indicadores reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico). Cuyo informe detalló que entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la inflación anual se ubicó en 4.59%, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación de 1.8% respecto al año anterior.

El crecimiento del PIB, indicador clave que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en el país, continúa siendo una referencia fundamental para evaluar el desempeño económico nacional.

Especialistas señalan que la evolución de la economía mexicana depende de diversos factores, entre los que destacan la estabilidad macroeconómica, el dinamismo del sector exportador e industrial, así como los niveles de inversión extranjera.

Además del PIB, existen otros indicadores que permiten dimensionar como es el crecimiento de la economía mexicana. Entre ellos se encuentran el empleo, la inflación y métricas de desarrollo social. Bajo este contexto, la tasa de desocupación se ubicó en 2.7% de la población económicamente activa, lo que sugiere un mercado laboral relativamente estable, aunque con retos en materia de informalidad, calidad del empleo y competitividad salarial.

Analistas coinciden en que, si bien el crecimiento económico se mantiene positivo, el reto para México será mantener el control de la inflación, en un entorno global aún marcado por la incertidumbre económica.

Por otro lado, las perspectivas apuntan a un crecimiento moderado, condicionado por factores externos como la desaceleración global y las condiciones financieras internacionales, así como por variables internas como el consumo y la política económica.