Layda Sansores crea gabinete de unidad previo a las próximas elecciones

Layda Sansores

La gobernadora Layda Sansores San Román ha creado una estrategia de acción con el objetivo de consolidar un sistema transparente y que no fracture las relaciones internas previo a las próximas elecciones electorales, la creación de un “gabinete de unidad”, que integre al poder ejecutivo, legislativo, colegiados y ayuntamientos afines.

Dentro de dicho gabinete, el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, se desempeñará fue designado como Coordinador de la Cuarta Transformación en el estado de Campeche.

El objetivo de la gobernadora es demostrar que el estado cuenta con una unidad fuerte entre sus representantes y que no necesita encuestas.

Campeche busca evitar el desgaste que hoy sufren otros estados donde Morena enfrenta divisiones críticas.

La gobernadora del estado apuesta por una fuerza unificada que cierre filas antes de que inicien las campañas electorales.

Esta estrategia de unidad es la base para concretar lo que el movimiento denomina el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Con esta medida Campeche se prepara para jugar el “todo por el todo”, consolidando un modelo de disciplina política que prioriza el proyecto de nación sobre las ambiciones personales.