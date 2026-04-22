Puebla destaca avances en materia de seguridad y cultura

Puebla

Con el propósito de dar a conocer los proyectos de seguridad y las actividades culturales próximas, el gobierno de Puebla preparó una rueda de prensa en la cual se abordaron temas como seguridad, cultura e infraestructura.

Estuvo encabezada por el gobernador de Puebla Alejandro Armenta, quien declaró respecto a las actividades turísticas que se han realizado y las que están previas a celebrarse, tomando en cuenta las medidas que se deben tomar para proteger la integridad de cada asistente.

En materia de seguridad el vicealmirante Francisco Sánchez González, declaró sobre la reciente detención del grupo delictivo “Los Bukanas”, que era uno de los principales generadores de violencia en la entidad así como en estados vecinos, por lo cual era uno de los objetivos principales de la administración.

Además declaró sobre las estrategias que se han desarrollado desde la llegada del gobernador Armenta, ejemplo de ello es la formación para elementos de seguridad, con la meta de tener al menos 1000 elementos nuevos este año.

Respecto al reciente acontecimiento en la zona turística de Teotihuacán, declaró que el estado de Puebla cuenta con Policía Turística en los 12 pueblos mágicos, que maneja un protocolo de atención en caso de cualquier evento.

Además brindan apoyo a los turistas y tienen una formación que incluye el manejo de distintos idiomas para facilitar la comunicación.

“Para nosotros es muy importante que quienes nos visiten sepan que nuestra prioridad es protegerlos” Finalizó.

Posteriormente, Michelle Talavera Herrera, Directora de Convenciones y Parques del Estado de Puebla, destacó el reciente evento Glow México 2026 que consistió en la exhibición de obras iluminadas a lo largo de 2.4 kilómetros, presentaciones de artistas y grupos invitados.

Este evento contó con la asistencia de más de 900 mil personas y dejó para el estado una derrama económica de más de 688 millones de pesos. Al respecto el gobernador dijo que en años anteriores, entre semana santa y la feria de puebla existía un vacío económico y que este año gracias al Glow México, ese vacío se había eliminado.

Talavera Herrera también extendió la invitación para disfrutar de la próxima Feria de Puebla que iniciará el 23 de abril y finalizará el próximo 10 de mayo. Contará con las presentaciones de artistas como Morat, Panteón Rococo, La Arrolladora, Calvin Harris, entre otros.

Está feria incluirá el “Pabellón Pueblita por Amor a los Niños” para que los pequeños puedan disfrutar de experiencias diseñadas solo para ellos. El concepto es crear una mini ciudad donde los sectores privados y de gobierno han preparado divertidas actividades.

Para finalizar la rueda el gobernador anticipó que muy pronto se darán a conocer a detalle los trabajos de infraestructura que se van a realizar y para los cuales lograron destinar un presupuesto extra que les permita llegar a más lugares de los que tenían previstos.

Entre estos proyectos se encuentra la construcción del sistema de transporte por Cable, que promete ser un procedimiento respetuoso con el medio ambiente, y que represente un beneficio económico para todos los usuarios.