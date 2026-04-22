Gladyz Butanda Macías pone en marcha el Teleférico en Uruapan, Michoacán: ‘movilidad como un derecho, no lujo’

Gladyz Butanda Macías inaugura teleférico en Uruapan Foto: Cortesía

En un acto histórico que marca un antes y un después en la movilidad del occidente del país, el Gobierno de Michoacán inauguró formalmente el Teleférico de Uruapan. La obra, liderada técnica y operativamente por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), Gladyz Butanda Macías, se erige no solo como una infraestructura de vanguardia, sino como un símbolo de justicia social alineado a los principios de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Gladyz Butanda Macías inaugura teleférico en Uruapan Foto: Cortesía

Movilidad como un Derecho, no un Lujo. Bajo la premisa de que “por el bien de todos, primero los pobres”, la Secretaria Gladyz Butanda destacó que este proyecto fue diseñado para conectar las zonas históricamente más vulnerables de Uruapan con el centro de la ciudad. Con una inversión superior a los 3,200 millones de pesos —ejecutados con total transparencia y sin contratar deuda pública—, el teleférico reduce tiempos de traslado de una hora y media a tan solo 27 minutos.

Gladyz Butanda Macías inaugura teleférico en Uruapan Foto: Cortesía

Siguiendo el ejemplo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, en Michoacán entendemos que la movilidad es la columna vertebral de la dignidad. Este teleférico no es para unos cuantos; es para las familias trabajadoras que hoy recuperan tiempo de calidad y seguridad en sus traslados", afirmó Butanda Macías durante el recorrido inaugural.

Gladyz Butanda Macías inaugura teleférico en Uruapan Foto: Cortesía

Con este paso, la administración estatal, de la mano de la visión federal, reafirma que el desarrollo de México se construye desde el territorio, eliminando brechas de desigualdad y devolviendo al pueblo el derecho a una ciudad moderna, limpia y humana.