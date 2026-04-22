Gobernadora de Morelos nombra a José Luis Bucio como titular de la SSPC del estado

José Luis Bucio nuevo titular de SSPC MORELOS

Como parte del compromiso de fortalecer la seguridad pública, la Gobernadora Margarita González Saravia designó al General José Luis Bucio Quiroz como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.

Las acciones coordinadas de prevención tiene el objetivo de combatir al delito y se orientan en la protección a las personas y la preservación del orden y la paz pública

De igual manera, se consolida la coordinación con la Federación, en alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

El nuevo titular de la SSPC de Morelos, José Luis Bucio Quiroz cuenta con una larga y destacada trayectoria al servicio de la nación. En el transcurso de su carrera ha ocupado mandos clave, entre los que destacan: comandante del 76/o y 38/o Batallones de Infantería; jefe de Estado Mayor de la 24/a Zona Militar y comandante de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos. Asimismo, se desempeñó como coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

Gracias a su experiencia conoce no sólo el territorio del estado, si no también su contexto y los retos en materia de seguridad en la entidad.

Con esta incorporación, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso continuar trabajando a diario en la tranquilidad de las familias morelenses.