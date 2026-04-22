Libia Dennise anuncia nuevo vuelo de Guanajuato a Canadá

Nuevo vuelo Guanajuato-Canadá

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato ha anunciado que desde el 3 de octubre va a iniciar el vuelo directo del Bajío a Vancouver, Canadá, a cargo de la aerolínea Flair Airlines.

El nuevo servicio está planteado para contar con tarifas accesibles y vuelos semanales con lo que se ampliará la red internacional de la aerolínea. Los boletos para la nueva ruta ya se encuentran disponibles.

La apertura del nuevo vuelo, es el resultado del trabajo del Gobierno de Guanajuato, por medio de la Secretaría de Turismo e Identidad, en coordinación con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la aerolínea Flair Airlines.

“Este logro es el resultado del trabajo en equipo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, para que sigamos fortaleciendo la conectividad de Guanajuato”, expresó Libia Dennise.

Asimismo, resaltó que para Guanajuato, Canadá es uno de los mercados internacionales más importantes, y además explicó que se trata del segundo país que más viaja a México; cada años llegan más de 2.8 millones de visitantes de dicho país, resultando en una derrama económica superior a 260 millones de pesos.

“Esta nueva conexión representa una gran oportunidad para que más visitantes internacionales conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, vivan experiencias auténticas y además conozcan también nuestra maravillosa identidad”, agregó.

De dicha manera, el Aeropuerto Internacional del Bajío se sigue consolidando como un punto estratégico para la conectividad aérea del país. Cada año recibe a más de 3.3 millones de pasajeros con rutas nacionales e internacionales que fortalecen el turismo y los negocios.

Por su parte, María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad sostuvo que la ruta también es una oportunidad estratégica que tiene el objetivo de fortalecer el segundo mercado internacional del estado

En su intervención, el CEO de Flair Airlines, Len Corrado, compartió que “Dar la bienvenida a BJX a nuestra red marca la primera conexión directa entre la región del Bajío y Canadá. Estamos facilitando que más personas descubran esta región vibrante, con viajes confiables, sencillos y asequibles, pensados para crear momentos memorables”.

Por último, Paola Olivo Moreno, directora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, expresó que: “Estamos seguros de que esta nueva conexión será un éxito y contribuirá tanto al turismo como a los viajes de negocios. Damos una cordial bienvenida a Flair Airlines y reiteramos a los visitantes de Vancouver que estamos listos para recibirlos con la calidad y calidez en el servicio que nos distingue”.