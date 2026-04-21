Secretaría del Bienestar atiende necesidades de ejidatarios poblanos

Puebla

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez se reunió con ejidatarios del norte de la ciudad de Puebla con el objetivo de escuchar las necesidades que tienen en sus comunidades.

“Tenemos el compromiso de trabajar en territorio para que las familias tengan esa justicia social que por muchos años no llegó al campo y a quienes todos los días se esfuerzan por hacer producir la tierra en favor de las familias poblanas” declaró.

En temas de infraestructura, Gonzalo Comisario Conde, presidente del Comisariado de Canoa y Pedro Miguel Pérez Monarca, inspector de San Isidro Tlalcostepetl, destacaron la necesidad de crear obras de transformación a los caminos que llevan a sus comunidades, además de apoyos para fortalecer sus producciones.

La funcionaria se comprometió a canalizar sus solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Rural y brindó información del programa de Obra Comunitaria mediante el cual se pueden realizar distintas acciones en beneficio de su entorno.

“El gobernador quiere que trabajemos de la mano para hacer comunidad, caminar el territorio, acercarnos, escucharlos e informarles sobre los programas que tiene la Secretaría de Bienestar y cómo pueden tener acceso a ellos”.

Con este tipo de actividades el gobierno mantiene su compromiso de atender las necesidades más urgentes de la población para generar entornos más seguros, productivos y dignos.