Refuerzan la vigilancia en carretera federal Puebla-Tehuacán

Vigilancia en la carretera federal Puebla - Tehuacán

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer el despliegue de un operativo por aire y tierra sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a fin de reforzar la vigilancia y disminuir la realización de conductas delictivas.

El dispositivo fue llevado a cabo por la Policía Estatal Preventiva en coordinación con policías municipales de de Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez y Tochtepec.

El operativo fue conformado por patrullajes terrestres, instalación de puntos de control y recorridos de proximidad policial en accesos y salidas de la carretera, con el propósito de reforzar la prevención del delito.

Las acciones policiales estuvieron integradas por patrullajes con el apoyo de un helicóptero de las fuerzas estatales, y recorridos de proximidad en accesos y salidas de la carretera Puebla-Tehuacán.

Las autoridades resaltaron que el operativo es parte de la estrategia para el fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad, a través del trabajo coordinado entre elementos municipales y estatales.

El gobierno estatal afirmó que mantienen su compromiso de implementar acciones firmes y coordinadas para preservar el orden, la paz social y la seguridad de las y los poblanos.

La Crónica de Hoy 2026