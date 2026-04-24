Con inversión histórica, buscan rescatar el Río Atoyac en Puebla

Río Atoyac (Especial)

Con una inversión de 211 millones de pesos, autoridades federales y estatales impulsan un proyecto para recuperar el Río Atoyac, uno de los afluentes más contaminados del país, a través de obras de saneamiento y tratamiento de aguas.

El plan —alineado con la política ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— contempla la construcción de infraestructura clave como una planta tratadora, nueve humedales, cuatro colectores y cuatro subcolectores, principalmente en la microrregión de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, el proyecto busca intervenir todo el trayecto del río, desde su nacimiento hasta el lago de Valsequillo, con el objetivo de revertir años de deterioro ambiental.

Hasta ahora, se han atendido 30 kilómetros de los 109 que conforman el recorrido total del río, una cifra que refleja avances, pero también la magnitud del problema.

La secretaria de Medio Ambiente estatal, Mayra Orellana Caballero, señaló que el saneamiento hídrico requiere una estrategia integral que abarque tanto la distribución como la limpieza de los cuerpos de agua, en coordinación con instancias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal.

El proyecto también tiene un enfoque productivo. Parte de las acciones buscan aprovechar aguas residuales tratadas para el riego, particularmente en el distrito de Tehuacán, donde ya se intervienen alrededor de 100 hectáreas.

Con inversión histórica, Gobierno Federal y Estatal regresan la vida al Río Atoyac (Especial)

Además, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla informó que estos trabajos se suman a inversiones previas realizadas en 2025, cuando se instalaron más de 400 biodigestores y se rehabilitó infraestructura de alcantarillado en la región.

Actualmente, también se encuentra en construcción una planta de tratamiento en la comunidad de Juárez Coronaco, así como nuevos subcolectores.

El éxito del proyecto no solo dependerá de la infraestructura, sino de la continuidad de las acciones y del control sobre las fuentes de contaminación.