Destinan 15 millones de pesos para combatir plaga del gusano barrenador en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas anunció la inversión de 15 millones de pesos para reforzar las acciones de control y contención del gusano barrenador del ganado, una plaga que ha generado preocupación en el sector agropecuario por sus efectos en la salud animal y la economía.

De acuerdo con autoridades estatales, el recurso se destinará a implementar medidas sanitarias, vigilancia epidemiológica y estrategias de prevención que permitan evitar la propagación de este parásito en la entidad. El objetivo principal es proteger la producción ganadera, una de las actividades económicas más importantes del estado.

El gusano barrenador es una plaga causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales. Al nacer, estas larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede provocar infecciones graves e incluso la muerte del ganado si no se atiende a tiempo.

En este contexto, las autoridades señalaron que la inversión permitirá fortalecer las campañas de inspección en ranchos, así como la aplicación de tratamientos preventivos y el monitoreo constante de posibles casos. También se contempla la capacitación de productores para detectar a tiempo la presencia del parásito y actuar de manera oportuna.

El gobierno estatal destacó la importancia de actuar de manera preventiva, ya que el gusano barrenador ha reaparecido en México en los últimos años, luego de haber sido erradicado décadas atrás. Esta situación ha encendido las alertas sanitarias, especialmente en estados con fuerte actividad ganadera como Tamaulipas.

Además del impacto en la salud del ganado, la plaga también tiene consecuencias económicas significativas. En algunos casos, su presencia ha provocado restricciones en la exportación de animales, lo que afecta directamente a los productores y al comercio internacional del país.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a los ganaderos para colaborar con las medidas sanitarias y reportar cualquier caso sospechoso. La participación del sector es clave para contener la plaga y evitar que se extienda a otras regiones.

Asimismo, se destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno será fundamental para enfrentar este problema. La estrategia incluye acciones conjuntas con dependencias federales encargadas de la sanidad animal, así como el uso de técnicas especializadas para controlar la reproducción del insecto.

El gobierno estatal reiteró que la inversión de 15 millones de pesos forma parte de un esfuerzo integral para proteger la actividad ganadera y garantizar la seguridad alimentaria. También subrayó que estas acciones buscan evitar pérdidas económicas mayores y mantener la estabilidad del sector.

En un contexto donde la sanidad agropecuaria es clave para el desarrollo económico, Tamaulipas refuerza sus medidas para enfrentar una plaga que representa un riesgo tanto para los animales como para la producción.