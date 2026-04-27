El desayuno de maestros en Tulancingo va a costar más de 800 mil pesos

Desayuno de maestros

Con el objetivo de llevar a cabo la organización del desayuno del Día del Maestro, el gobierno de Tulancingo ha asignado un presupuesto conformado por un total de 827 mil 80 pesos.

El evento va a ser organizado por Norma Adriana de la Peña de la Concha, cuya propuesta resultó ganadora, lo que quiere decir que a su cargo va a tener la atención de más de 2 mil 200 docentes.

Por otro lado, en cuanto a los requerimientos técnicos que han sido establecidos, se dicta que el servicio debe ser integral, es decir que debe de incluyendo no solo un menú que este compuesto por café, pan dulce, fruta, mixiote de dos carnes, frijoles y agua fresca, sino de igual manera también debe de se considerada la logística completa. Esto implica que la proveedora debe de garantizar el salón de eventos, el mobiliario, la mantelería, la cristalería, la loza, al igual que el servicio de meseros.

Dicha adjudicación señala una repetición en el padrón de proveedores, debido a que el año pasado la misma persona física obtuvo el contrato y en aquella ocasión, la administración justificó la entrega directa del contrato por la “premura” de la celebración. Pactando así un pago que inicialmente se encontraba en los 574 mil 200 pesos con recursos propios, los cuales fueron liquidados en ocho mensualidades de 71 mil 775 pesos a lo largo del resto del ejercicio fiscal.

En el caso del año presente, el presupuesto base ya supera los 800 mil pesos, lo que simboliza un incremento en el dinero que se invierte en la atención de trabajadores de la educación de Tulancingo.