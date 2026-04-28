Fiscal Fernando Blumenkron pone en marcha nuevo laboratorio de identificación humana

. El Fiscal General precisó que este laboratorio ayudará a generar perfiles genéticos y cruzar información con entidades de todo el país.

El Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, inauguró el nuevo Laboratorio de Genética Forense para la Identificación Humana, con el propósito de cumplir compromisos con familiares de víctimas y colectivos de búsqueda de personas. Con estas instalaciones, Morelos se coloca a la vanguardia en la materia, fortaleciendo los procesos de identificación y atención a personas desaparecidas.

El Fiscal destacó que este laboratorio permitirá generar perfiles genéticos y cruzar información con entidades de todo el país, sumándose al sistema nacional CODIS y operando bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. El espacio cuenta con tecnología de última generación distribuida en cinco módulos: fraccionamiento, extracción, inserto de PCR, PCR y RT-PCR, electroforesis y dictaminación.

Blumenkron subrayó que se trata de un compromiso adquirido en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con el objetivo de abatir el rezago en identificación humana y ofrecer resultados más eficientes en los procesos forenses.

En el inicio de operaciones estuvieron presentes la Coordinadora General de Servicios Periciales, Verónica Gomar Paredes, el Fiscal Especializado en Desaparición Forzada de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez, así como fiscales regionales y titulares de unidades de la FGE Morelos.

Con este esfuerzo, la Fiscalía General de Morelos busca consolidar un modelo de atención integral que brinde certeza jurídica y acompañamiento a las familias, reafirmando que la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para garantizar justicia y verdad en los casos de desaparición.