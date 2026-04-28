Américo Villarreal presenta proyectos para impulsar la agenda aduanera en Tamaulipas

Américo Villarreal Anaya junto a Héctor Alonso Romero Gutiérrez

Durante una reunión estrategica, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los proyectos que impulsa el estado para fortalecer el desarrollo economico del estado.

Entre ellos se encuentran el Puerto del Norte de Matamoros y el Proyecto Integral de la Aduana de la Administración Portuaria Integral (API) Matamoros, el cual contempla la exposición ejecutiva del diseño de la sección aduanera —incluyendo edificio de aduana y ruta fiscal—, así como el desarrollo de vialidades, la capacidad y flujo de carga, los tipos de mercancías a operar y los ingresos proyectados.

El mandatario estatal subrayó la relevancia de Tamaulipas en el desarrollo nacional, al consolidarse como la entidad con mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos a través de los 19 cruces internacionales ubicados a lo largo de su frontera norte.

La agenda de trabajo entre Tamaulipas y la ANAM contempla temas estratégicos como la modernización y ampliación de los cruces fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros; la digitalización y simplificación de procesos aduaneros; el impulso a recintos fiscales estratégicos como el Puerto Interior de Tamaulipas; y el fortalecimiento de la seguridad aduanera.

El estado reafirmó su compromiso por seguir avanzando para consolidarse como la principal puerta logística del país e incrementar los niveles de bienestar de la población mediante proyectos de alto impacto.

En el encuentro, el gobernador Américo Villarreal estuvo acompañado por Gustavo Guzmán Fernández, titular de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas; Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado; y Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador.