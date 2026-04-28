Gobierno de Puebla avanza en pavimentación de la Diagonal Defensores

El Gobierno del Estado de Puebla continúa con trabajos de pavimentación en distintas vialidades de la capital, como parte de un programa que busca mejorar la movilidad y las condiciones de las calles. Uno de los puntos principales de intervención es la Diagonal Defensores de la República, donde actualmente se realizan obras en horario nocturno.

De acuerdo con autoridades estatales, los trabajos se llevan a cabo entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones al tránsito durante el día. Estas labores forman parte de una estrategia más amplia que contempla la rehabilitación de 33 vialidades principales y más de 5 mil calles en todo el estado.

El coordinador general de gabinete, José Luis García Parra, realizó un recorrido de supervisión en la zona junto con el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos. Durante la visita, se informó que la intervención de la Diagonal Defensores abarca más de 13 kilómetros de la avenida Reforma hasta la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Las autoridades señalaron que estas acciones beneficiarán directamente a más de 278 mil habitantes de al menos 50 colonias. Además, destacaron que el uso de “trenes de pavimentación” permite trabajar de manera más rápida y eficiente, ya que se pueden atender varias vialidades al mismo tiempo.

Otro de los puntos relevantes del programa es el ahorro en costos. Según lo informado, la coordinación con Petróleos Mexicanos y el uso de maquinaria propia del estado ha permitido reducir el gasto hasta en una tercera parte, lo que a su vez facilita ampliar el número de calles atendidas.

El secretario de Infraestructura explicó que las obras no se limitan a tapar baches, sino que consisten en una rehabilitación integral. Esto incluye el tendido de carpeta asfáltica a altas temperaturas, entre 135 y 140 grados centígrados, con un espesor final de 5 centímetros, lo que busca garantizar mayor durabilidad.

Asimismo, detalló que los trabajos se realizan en dos frentes simultáneos, lo que acelera el avance de la obra. Este modelo también permite conectar circuitos viales importantes, facilitando el tránsito en diferentes zonas de la ciudad.

Habitantes y usuarios de la zona han expresado su opinión sobre estas obras. Algunos consideran que era una intervención necesaria, debido al deterioro que presentaba la vialidad desde hace varios años. Otros destacan que el horario nocturno ayuda a evitar congestionamientos.

El locatario Lucio Rivera comentó que los trabajos responden a una demanda constante de quienes transitan por la zona. Por su parte, Gabriela Espinosa, usuaria frecuente de la vialidad, señaló que la eliminación de baches mejorará su traslado diario.

En tanto, Ever Herrera consideró que las nuevas condiciones de la calle ayudarán a reducir daños en vehículos, mientras que Luis Millán opinó que también se podrían disminuir accidentes.