Junto con líderes del turismo, Mara Lezama, Josefina Rodríguez y Evelyn Salgado recorren el pabellón del Caribe Mexicano

Quintana Roo

Acompañada por la secretaria de Turismo federal (SECTUR) Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la gobernadora Mara Lezama espinosa recorrió los stands del pabellón del Caribe Mexicano, donde se exponen los productos turísticos de los 12 destinos.

El pabellón del Caribe Mexicano se concentra en el stand 001, ubicado en una zona estratégica del recinto, lo que garantiza alta visibilidad para los asistentes al evento. Es un espacio de alto impacto de 432 metros cuadrados diseñado para posicionar la marca destino como Capital Mundial de las Vacaciones.

De manera paralela, Quintana Roo refuerza su presencia cultural en la sección artesanal del pabellón “Ventana a México”, donde artesanas y artesanos exhiben productos representativos del estado, bajo la coordinación del Instituto de la Cultura y las Artes.

El sector hotelero también tiene una presencia destacada con la asistencia del presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, y dirigentes de asociaciones hoteleras de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Costa Mujeres, Riviera Maya, Cozumel, la zona sur del estado, Mahahual, Bacalar y Holbox, así como representantes de agencias de viajes.