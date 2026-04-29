Regresan a Zimapán cuerpo de uno de los mineros que quedó atrapado en el derrumbe de Sinaloa

Rescate mineros atrapados en Sinaloa FOTO: COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECIÓN CIVIL/CUARTOSCURO.COM (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

El proceso de búsqueda, que duro más de un mes, de los mineros que se quedaron atrapados tras el derrumbe que sucedió en marzo en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa está llegando a su conclusión con la entrega del cuerpo de uno de los trabajadores a su lugar de origen en Zimapán, Hidalgo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad anuncio que el hombre identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz de 54 años, fue el el último minero de cuatro en ser recuperado, y cuando lo encontraron, el día 27 de abril, no presentaba signos vitales.

Ante esto, en un recorrido que duro alrededor de 17 horas, el cuerpo fue trasladado desde el Rosario, en Sinaloa, hasta Zimapán.

Su familia recibió el cuerpo en la madrugada del 29 de abril y, solicitando respeto durante su duelo, dieron a conocer que el funeral se va a realizar en privado.

Por su parte, las autoridades federales han reiterado que le brindarán acompañamiento a las familias de los mineros.

Los informes oficiales, han declarado que el rescate se concretó después de más de 700 horas en las que trabajaron contra reloj tanto brigadas federales como brigadas de Sinaloa, al igual que diversos equipos de emergencia.

Como consecuencia de la presencia de escombros, inundaciones y estructuras inestables dentro de la mina, los trabajos de rescate tuvieron que ser desarrollados en condiciones de alto riesgo.