Consejo de Tamaulipas consolida estrategias para el desarrollo rural sustentable

Estrategias para el desarrollo sustentable en Tamaulipas

Con el objetivo de informar acerca de las acciones que han sido implementadas a lo largo del año presente, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura presentó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable 2026. Con dicha acción, reafirmaron su compromiso de impulsar la productividad, la innovación y el bienestar de las familias del campo de Tamaulipas.

La sesión contó con la presencia de representantes de dependencias estatales y federales, al igual que con la participación de instituciones educativas, consejos distritales y organizaciones de personas productoras.

Por su parte, Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, comentó que los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se orientan al fortalecimiento integral del campo.

En relación al sector agrícola, destacó la operación de programas como el de fertilizante granulado para cítricos, en el que se invirtieron 15 millones de pesos, beneficiando a más de dos mil productores de siete municipios.

De igual manera, se destinaron 20 millones de pesos con el fin de apoyar a la siembra de cultivos como el maíz, el sorgo, el cacahuate, la avena y el frijol. Sumando, además una aportación federal de más de 44.1 millones de pesos para la vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios, campañas fitosanitarias e inocuidad agrícola.

Por otro lado, en el subsector pecuario, se han implementado programas como Mejoramiento Genético el cual que tuvo una inversión de 20 millones de pesos y Desarrollo de Capacidades y Acompañamiento Técnico, con 13 millones de pesos. También se han llevado a cabo acciones de conservación y uso eficiente de agua, suelo y vegetación.

Otros programas que se encuentran en ejecución son el de Barrido de Tuberculosis y control del Gusano Barrenador, con una inversión de 21 millones de pesos, además de Identificadores SINNIGA, con 1.5 millones de pesos.

En paralelo, el Gobierno Federal aporta más de 34 millones de pesos para campañas zoosanitarias.

En materia forestal, se benefició a 2 mil 616 productores, por medio del programa de Desarrollo Forestal Sustentable, al hacer entrega de 32 mil 539 plantas. Además, se implementaron acciones de prevención y combate de incendios, control de plagas y el impulso de 80 proyectos con los que se busca aprender a manejar y aprovechar los recursos forestales.

Respecto al sector acuícola y pesquero, lo que se destacó fue la operación de programas como Granjas Acuícolas, con un presupuesto de 19.61 millones de pesos, y el programa de Inspección y Vigilancia Pesquera, con una asignación de 1.88 millones de pesos.

Para las familias en situación de vulnerabilidad, a través del programa Nutrimar Común se distribuyeron 162 mil 050 raciones de filete de pescado y se realizaron acciones en clasificación de áreas ostrícolas y sanidad e inocuidad agroalimentaria.

A su vez, el titular de la Oficina de Representación de la SADER en Tamaulipas y secretario técnico del Consejo, Román Rigoberto Garza Infante, informó acerca de los programas federales que se tienen previsto para el resto del 2026. Entre ellos se encuentra Fertilizante para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Energía Eléctrica para el Campo, Créditos Cosechando Soberanía y Caña para el Bienestar.