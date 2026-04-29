Con la entrega de 3 mil alevines al CETMAR 28 de Altata, Sinaloa impulsan la formación acuícola

Impulsan formación acuícola con entrega de 3 mil alevines en el CETMAR 28 de Altata

Con el fin de fortalecer la formación práctica de las y los estudiantes del puerto Altata, en el municipio Navolato, Sinaloa, la Secretaría de Pesca y Acuacultura llevó a cabo la entrega de 3,000 alevines de tilapia al CETMAR No. 28; donados por el Centro Reproductor de Bacurato.

Como parte de su plan de estudio, gracias a ese apoyo, las y los alumnos del área de acuacultura van a tener la oportunidad de desarrollar actividades directamente en campo, lo que les ayudará a reforzar sus conocimientos y habilidades en relación al cultivo de especies.

En la entrega de alevines de tilapia, Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura enfatizó en lo importante que es acercar dicho tipo de acciones al sector educativo.

“Nosotros tenemos un programa que se llama repoblamiento de presas y embalses, precisamente que es lo que vamos a hacer aquí, liberar alevines. Nosotros decimos que sembramos vida para cosechar bienestar, que es lo que van a hacer ustedes, van a sembrar vida ahorita en su estanque, en la geomembrana, para generar bienestar, no solo para los que vayan a comer el día de mañana el producto de ustedes, sino el bienestar de ustedes también y de la institución. Es de mucho orgullo, creo que es la única institución que nos ha solicitado la donación de alevines”, comentó.

De iguala manera, Guerra Mena le agradeció a las y los profesores por su labor en el impulso de actividades que sean más dinámicas y didácticas, permitiéndole a las y los estudiantes que se involucren de manera directa en el campo de acción.

“Es una jornada fuerte, pero es muy satisfactoria. Lo más bonito es cuando el aprendizaje cobra significado, y es lo que vamos a ver aquí”, añadió.

Por último, también destacó la relevancia de generar vínculos entre las dependencias de gobierno y el sector educativo.

“Estoy contenta de que sea el primer CETMAR que solicita nuestro apoyo, nunca nadie se había preocupado porque la Secretaría a nuestro cargo sirviera de puente y de enlace con la educación, eso es fundamental, utilizar todas las dependencias de gobierno para generar no solo en ustedes como adolescentes, sino desde preescolar hasta la carrera profesional, ese enlace que sirvamos nosotros de puente, que sirvamos nosotros de gestores para que ustedes tengan una estancia más placentera, más significativa y más provechosa en su camino por la educación”, concluyó.

Mientras que a su vez, la directora del plantel, Yolanda Valenzuela Gaxiola, agradeció a la Secretaría de Pesca y Acuacultura por su aportación a la educación de las y los jóvenes de Altata. Asimismo, destacó que este tipo de apoyos son una forma de contribuir a la formación de futuros acuacultores.