Confirman aumento de tarifa del transporte público en Hidalgo

Transporte público Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar anunció que en los próximos días darán a conocer las nuevas tarifas del transporte público en la entidad, cuya finalidad es mantener un equilibrio entre la economía de los usuarios y la accesibilidad de los transportistas.

Menchaca Salazar destacó que el anuncio oficial se realizará durante una conferencia mañanera, después de que analizaran las determinantes del incremento de pasaje, la cual calificó como “justo y solidario”.

El mandatario estatal admitió que estas medidas generan inconformidad a los usuarios, aunque indicó que dicha decisión es necesaria en la dinámica económica del servicio del transporte público.

Menchaca afirmó que el ajuste tarifario incluye la modernización de las unidades del parque vehicular con la sustitución de 160 unidades en las próximas semanas.

El funcionario político agregó que la mejora del servicio de transporte público contempla la seguridad de los carriles confinados para la erradicación de incidentes.

Por último, el gobernador estatal adelantó que se regulará las tarifas de taxis, debido a las constantes quejas de los usuarios.

La Crónica de Hoy 2026