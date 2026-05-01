Leucemia, tumores y linfomas, principales causas de cáncer infantil en San Luis Potosí

Cáncer infantil San Luis Potosí

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí informaron que las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central, son los principales tipos de cáncer infantil que se atienden en la entidad, la cual presenta mayor carga de atención médica especializada.

Por ello, las autoridades sanitarias revelaron que dichos padecimientos son diagnosticados en niñas, niños y adolescentes, esto conforme a los registros nacionales en oncología pediátrica, ya que la leucemia encabeza como la enfermedad con más incidencia en el sector infantil.

Las cifras actuales indicaron que en la entidad se detectan entre 60 y 70 nuevos casos de cáncer infantil cada año, muchos de los cuales corresponden a estos tres padecimientos.

Asimismo, la dependencia estatal aseveró que la atención médica a estos casos son llevados a cabo en la Unidad Médica Acreditada (UMA) ubicada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto, sitio en donde se otorga tratamiento pediátrico a quienes no cuentan con seguridad social. Por su parte, el hospital mantiene a cientos de pacientes en control, con alrededor de 200 menores de edad en tratamiento en distintos periodos recientes.

Por último, las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a la detección oportuna, identificar signos de alerta y y acudir de manera inmediata para un mejor pronóstico.

La Crónica de Hoy 2026