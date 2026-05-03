Américo Villarreal destaca avances en áreas estratégicas en Tamaulipas

Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya destacó los avances que se han registrado en la entidad como resultado de la coordinación con el Gobierno Federal en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y turismo.

El mandatario estatal destacó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una voluntad política y acompañamiento de recursos como no se había visto antes, particularmente en el sector salud, donde se impulsa un nuevo modelo basado en el derecho constitucional de la población a recibir atención médica gratuita, medicamentos e insumos.

Esto se refleja en la operación del IMSS-Bienestar, el fortalecimiento de hospitales, la modernización tecnológica de los servicios médicos y una visión de gobierno que coloca a las personas en el centro.

Destacó que con apoyo del Gobierno Federal, se adquirió un acelerador lineal para sustituir la antigua bomba de cobalto para el Centro Oncológico de Tamaulipas, lo que permitirá ofrecer radioterapia de mayor precisión.

“Están en las últimas fases de su prueba y la última fecha que nos dijeron es que también a principios de junio, este ya estará otra vez operativo”.

Además, se han implementado seguimientos mediante herramientas digitales para vigilancia de mujeres embarazadas y en la atención de enfermedades como diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares e infartos, atreves de las cuales se pueden identificar alertas tempranas, seguimiento médico y recomendaciones de estilos de vida saludable, lo que ha permitido incluso atender emergencias y reducir la mortalidad asociada.

Destacó que en el eje de seguridad se ha fortalecido la operación para permitir un crecimiento de la actividad turística; señaló que durante el reciente periodo vacacional se mantuvo la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina en carreteras, centros turísticos y zonas costeras.

Afirmó que, pese a la alta afluencia de visitantes, los incidentes carreteros fueron menores y no se registraron hechos extraordinarios contra turistas.

Villarreal Anaya informó que Tamaulipas registró más de 3 millones 40 mil visitantes durante 17 días del periodo vacacional de Semana Santa, con una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos.

“Lo que nos refleja la presencia de este número de turistas es que es un estado que se percibe con seguridad”, señaló.

Recordó que el año anterior la entidad recibió más de 16 millones de visitantes, con ingresos turísticos superiores a 17 mil millones de pesos, consolidando al sector como motor de crecimiento económico y generación de empleos.

Señaló que su gobierno brinda atención a niños, niñas, adolescentes y familias mediante programas del DIF. Enfatizó en la importancia de ofrecer alternativas de convivencia, deporte y cultura, ya que es importante reintegrar a los menores a un marco social de convivencia para seguir fortaleciendo los niveles de seguridad y bienestar.