Gobierno de Hidalgo confirma el aumento en la tarifa del transporte público colectivo

Combies FOTO: COSME RADA/CUARTOSCURO.COM (Cosme Rada)

Durante la conferencia matutina del gobierno de Hidalgo, Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), confirmó los aumentos en la tarifa del transporte público colectivo que será del 20 por ciento. El acuerdo va a entrar en vigor después de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado (POEH).

Los cambios en la tarifa responden al aumento en los costos de mantenimiento de las unidades y de otros insumos de operación del sector.

Robles Gutiérrez, explicó que la actualización se realizó de acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, en especial con lo que se detalla en el artículo 127. En la toma de la decisión se analizó el salario mínimo, la inflación, la oferta y demanda, los insumos energéticos, la modernización vehicular, al igual que la manera en la que todo esto impacta en las personas usuarias.

La secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo, señaló que el transporte público es un derecho humano y que es por eso por lo que tiene que funcionar dignamente y en condiciones de seguridad. Además, añadió que ninguna persona tiene porque pagar por exponerse a riesgos.

El aumento del costo en el transporte público en distintos municipios de Hidalgo quedará de la siguiente manera:

San Agustín Metzquititlán de 8.50 a 10 pesos.

Apan de 9 a 11 pesos.

Mineral de la Reforma, Pachuca, Epazoyucan, Almoloya, Atitalaquia, Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tulancingo de Bravo, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Chapantongo, Jaltocán, Mixquiahuala de Juárez, San Felipe Orizatlán, Tasquillo, Cuautepec de Hinojosa, Huautla, Huejutla de Reyes, Huichapan, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Yahualica, Zempoala y Zimapán de 10 a 12 pesos.

Huazalingo, Zapotlán de Juárez y Actopan de 11 a 13 pesos.

Huehuetla de 13 a 16 pesos.

Tenango de Doria de 14 a 17 pesos.

Molango de Escamilla de 15 a 18 pesos.

Atlapexco de 17 a 20 pesos.

El Arenal de 18 a 22 pesos.

Tenango de Doria de 20 a 24 pesos.

Atlapexco de 23 a 28 pesos.

Tula de Allende de 50 a 60 pesos.

Zacualtipán de Ángeles de 75 a 90 pesos.

Molango de Escamilla de 122 a 146 pesos.