Sinaloa recibió a más de 300 mil visitantes el fin de semana largo

Alta afluencia de turistas en Sinaloa

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, afirmó que la entidad se sigue consolidando como uno de los mejores destinos para vacacionar en el país al registrar una afluencia de más de 300 mil visitantes, con una ocupación hotelera del 70 por ciento y una derrama económica superior a 874 millones de pesos durante el fin de semana largo.

Sosa Osuna aseguró que los turistas llenaron playas, exploraron comunidades, pueblos mágicos, señoriales y estuvieron conmovidos con una cartelera de espectáculos.

La funcionaria estatal detalló que la oferta de entretenimiento fue un factor determinante para la llegada de turistas, destacando los conciertos de Chayanne en Mazatlán y Matute en Culiacán.

“Empezamos el mes de mayo con el pie derecho con este exitoso puente vacacional, en un mes que tendrá cinco fines de semana lo cual es excelente para el turismo en Sinaloa, donde la combinación de nuestra infraestructura, la calidez de nuestra gente y eventos de gran magnitud nos posicionan en la preferencia de los turistas”, declaró Sosa Osuna.

Por último, la titular de la dependencia puntualizó que este fin de semana también se realizó el festival de surf Mexi Log, con más de 160 participantes de 35 países. También informó que del 6 al 10 de mayo se llevará a cabo la Copa Mazatlán de Futbol Femenil, con más de 250 equipos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, entre otros estados.

La Crónica de Hoy 2026