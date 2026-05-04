SEDIF Puebla respalda iniciativa nacional por los derechos de la niñez y adolescentes

SEDIF Puebla

La titular del Sistema Nacional DIF (SNDIF),María del Rocío García Pérez, informó que llevaron a cabo el “Festival por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, a fin de promover y proteger las garantías de la niñez y juventud. A esta iniciativa se sumó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF Puebla) con la participación de la presidenta del patronato, Cecilia Arellano.

García Pérez afirmó que el evento se consolidó como un espacio de encuentro que reunió a autoridades de los sistemas DIF de las entidades del país para el fortalecimiento de las acciones en favor de dicho sector. Durante la jornada compartieron experiencias, actividades lúdicas y estrategias orientadas a crear entornos seguros e incluyentes para las nuevas generaciones.

La presidenta del SNDIF y el secretario de Salud Federal, David Kershenobich, destacaron que el buen desarrollo se construye con el fomento a la prevención y acciones que antepongan el bienestar de las familias.

La titular de la dependencia aseguro que la presencia de Puebla en dicho encuentro refrendó el compromiso institucional con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, mediante políticas públicas que impulsan el pleno ejercicio de sus derechos en cada comunidad.

La Crónica de Hoy 2026