Pareja de Tijuana es detenida en EU por fraude con Legos: compraban sets y cambiaban las piezas

Fraude LEGO Una pareja originaria de Tijuana fue detenida en Estados Unidos al detectarse un patrón irregular en las devoluciones de piezas LEGO.

En la ciudad Irvine de California, Estados Unidos, una pareja originaria de Tijuana fue detenida al detectarse un posible fraude con productos de tiendas LEGO, ya que los sospechosos sustituían piezas originales de los empaques por otras de menor valor y, posteriormente, revendían los sets o eran devueltos a las tiendas para solicitar el reembolso.

La investigación se desarrolló al detectarse irregularidades en las devoluciones de diversas tiendas, donde personas empleadas reportaron paquetes alterados en los reembolsos solicitados.

Acusan a pareja originaria de Tijuana por fraude de piezas LEGO

Elementos del Departamento de Policía de Irvine (IPD) en California, Estados Unidos, detuvieron a la pareja integrada por Adriana N y Luis Alfredo N, de 29 y 30 años respectivamente, el martes 28 de abril de 2026 por presunto esquema de fraude en tiendas Target del condado de Orange.

La sospechosa y sospechoso, ambos originarios de Tijuana, México, fueron detectados después de que se emprendiera la investigación de devoluciones sospechosas y paquetes alterados en las tiendas de colección, lo que llevó a las autoridades de Irvine a emprender un seguimiento que culminó en la detención de la pareja.

Durante el operativo, las autoridades estadounidenses aseguraron diversas minifiguras originales que la pareja guardaba al interior de su vehículo. La investigación sigue en curso y y podría significar sanciones legales para la pareja en Estados Unidos, dependiendo el alcance total del esquema de fraude y el valor exacto del monto defraudado.

¿Cómo era el esquema de fraude de la pareja en Tijuana que sustituía piezas LEGO originales?

De acuerdo con los reportes, el modus operandi empleado por Adriana N y Luis Alfredo N consistía en comprar sets LEGO de minifiguras de colección con alta demanda en el mercado de la reventa, retirar las piezas originales de los empaques y sustituirlas con otras de menor valor.

Al recibir uno de los paquetes alterados por la pareja, una tienda Target ubicada en el área de Spectrum en Irvine advirtió a las autoridades de las irregularidades en recientes devoluciones del área, lo que permitió al IPD localizar a la los sospechosos mientras intentaban realizar una devolución en esa sucursal.

La investigación policial reveló que la pareja llevó a cabo el mismo procedimiento en al menos cinco tiendas más durante el mismo día, reuniendo un total de seis locales visitados ese martes.