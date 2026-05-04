Sin tregua a la extorsión: FGE logra vinculación a proceso contra dos presuntos responsables

Detenciones

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, obtuvo de un Juez de Control la vinculación a proceso de dos personas de 21 años de edad, por su posible relación en el delito de extorsión agravada, cometido contra una víctima cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la Carpeta de Investigación, los hechos se registraron en junio de 2025, cuando los imputados acudieron a un establecimiento comercial ubicado en una localidad del municipio de Morelia, donde presuntamente exigieron una cantidad económica a cambio de no causarle daño.

Ante la negativa de la víctima, días después fue privada de la libertad y posteriormente liberada tras el pago realizado por sus familiares, así como bajo la exigencia de una suma adicional.

Las investigaciones establecen que, en meses posteriores, continuaron las exigencias económicas hacia la víctima; incluso, en abril de 2026, los imputados habrían acudido nuevamente al negocio, portando armas de fuego, para reiterar la exigencia de dinero.

De estos hechos conoció la Fiscalía Especializada y reunió datos de prueba de la posible participación de los antes señalados, mismos que permitieron solicitar ante un Juez de Control, orden de aprehensión.

Una vez cumplimentada, ambos detenidos fueron presentados en audiencia, donde el órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, y resolvió vincular a proceso a los imputados, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio de las y los michoacanos, siendo una de las políticas prioritarias del Fiscal General Carlos Torres Piña, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y la protección de las víctimas con el compromiso de que ningún delito quede impune.