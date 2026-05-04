Obispo de Zacatecas condena crimen de jóvenes

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, condenó el asesinato de al menos seis jóvenes originarios de la entidad, cuyos cuerpos fueron localizados en el estado de Aguascalientes, en un hecho que ha generado indignación y preocupación entre la sociedad.

El líder religioso expresó su profundo pesar por lo ocurrido y señaló que este tipo de violencia continúa afectando gravemente a las familias zacatecanas, quienes viven con miedo e incertidumbre ante la situación de inseguridad.

En sus declaraciones, el obispo lamentó que los jóvenes hayan sido víctimas de la violencia que persiste en la región y subrayó que estos hechos no deben normalizarse. Además, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para trabajar en conjunto y atender las causas que originan este tipo de crímenes, pues consideró que se trata de una problemática que va más allá de un solo caso.

El hallazgo de los cuerpos se registró en el municipio de Tepezalá, donde autoridades confirmaron que varias de las víctimas eran originarias de Zacatecas. Este hecho ha sido relacionado con otros actos violentos recientes en la zona, lo que refleja la complejidad del contexto de seguridad que enfrentan diversas regiones del país.

El obispo también advirtió que la violencia no solo arrebata vidas, sino que deja profundas heridas en las familias y comunidades, afectando el tejido social. En ese sentido, insistió en la necesidad de promover valores, fortalecer la unidad familiar y generar oportunidades para los jóvenes, con el fin de evitar que más personas se conviertan en víctimas.

Asimismo, detacó la importancia de no permanecer indiferentes ante estos hechos y de fomentar una cultura de paz, en la que tanto autoridades como cidadanos suman su responsabilidad. Señaló que la iglesia continuará acompañando a familias afectadas y ofreciendo apoyo espiritual en momentos de dolor.

En este caso se suma a una serie de episodios violentos que han impactado Zacatecas en los últimos años, donde la presencia del crimen organizado ha generado enfrentamientos, desapariciones y homicidios que mantienen en alerta a la población.

El llamado del obispo se centró en no perder la esperanza y en trabajar desde distintos ámbitos para construir un entorno más seguro. Reiteró que la paz es una tarea conjunta que requiere compromiso social, acciones gubernamentales efectivas y una reconstrucción del tejido comunitario.