Incendio en planta de Bachoco en Jalisco moviliza a cuerpos de emergencia: posible riesgo de químicos

Incendio en planta de Bachoco en Jalisco *El siniestro en Lagos de Moreno movilizó a cuerpos de emergencia y activó una alerta por posible contaminación

Un incendio de gran magnitud se registró la noche del domingo en una planta procesadora de aves de Bachoco, ubicada en Lagos de Moreno, lo que provocó un operativo regional para contener el fuego ante el riesgo por sustancias químicas almacenadas en el lugar.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:30 horas en las instalaciones situadas sobre la autopista León–Aguascalientes. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del complejo industrial, obligando a la intervención de bomberos, brigadas internas y personal de Protección Civil de distintos municipios.

Extensión del incendio

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se originó en áreas operativas de la planta, particularmente en zonas de cámaras y almacenamiento, donde se manejan materiales de alto riesgo.

Versiones iniciales apuntan incluso a una posible explosión de calderas en el área de refrigeración, aunque las causas oficiales siguen bajo investigación.

La rápida expansión del incendio encendió las alertas por la presencia de sustancias como amoniaco, gas LP y productos de limpieza industrial, lo que elevó el nivel de riesgo durante las maniobras.

Operativo de emergencia por alerta ambiental

Ante la magnitud del siniestro, autoridades desplegaron un operativo con cuerpos de emergencia de la región y estados cercanos para evitar que el fuego alcanzara otras áreas de la planta.

La Protección Civil de Jalisco informó que brigadas de la comandancia regional de San Juan de los Lagos se sumaron a los trabajos junto con bomberos locales.

Horas más tarde, la Secretaría de Medio Ambiente estatal activó una alerta atmosférica preventiva por la posible presencia de contaminantes en el aire, debido a las columnas de humo generadas por el incendio.

Incendio controlado durante la madrugada

Fue durante la madrugada del lunes cuando autoridades confirmaron que el incendio quedó bajo control, tras varias horas de trabajo continuo en el área de embarque y almacenamiento de materia prima.

El objetivo principal fue evitar la propagación hacia otras zonas del complejo, considerado uno de los más importantes en la región para la industria avícola.

¿Hay personas afectadas por el incendio de la Planta de Bachoco en Jalisco?

De manera preliminar, se reportó que tres personas resultaron lesionadas por inhalación de amoniaco. Fueron atendidas en el lugar y se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales.

Zona acordonada y daños en evaluación

Tras controlar el fuego, la zona permaneció acordonada mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del incendio y el impacto total en la operación de la planta.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en instalaciones industriales que manejan materiales peligrosos, así como la necesidad de reforzar medidas de seguridad para prevenir este tipo de emergencias.