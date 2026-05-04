Sicarios asesinan a niño de 8 años en ataque armado en Juchitán

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La violencia volvió a sacudir a Juchitán de Zaragoza la noche del domingo, luego de que un ataque armado contra un domicilio particular en la colonia Lorenza Santiago, Séptima Sección, dejara sin vida a un niño de apenas 8 años de edad.

La víctima fue identificada como Luis Ángel J. R., quien se encontraba jugando con otros menores afuera de su vivienda cuando hombres armados abrieron fuego contra el inmueble.

De acuerdo con versiones de familiares, minutos antes de la agresión los presuntos responsables habrían sostenido una discusión con el hermano mayor del menor. Posteriormente, dos sujetos armados que viajaban en motocicleta se detuvieron en la esquina de la avenida Gustavo Pineda de la Cruz y la calle Víctor Pineda Henestrosa, observaron el domicilio y dispararon en repetidas ocasiones.

En la entrada de la casa se encontraba Luis Ángel, quien recibió impactos de arma de fuego y perdió la vida casi de manera instantánea. Los otros niños que estaban con él resultaron ilesos, aunque presenciaron la escena.

Durante el ataque, una mujer —presuntamente familiar del menor— intentó protegerlo y también resultó herida. Fue trasladada en mototaxi a un hospital; hasta el momento se desconoce oficialmente su estado de salud.

El menor fue subido a otra unidad conducida por su tío con la intención de llevarlo a recibir atención médica; sin embargo, en el trayecto confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Minutos después, el cuerpo fue regresado a la vivienda, donde sus familiares lo colocaron sobre un pequeño catre cubierto con un cobertor.

Vecinos señalaron que Luis Ángel acompañaba diariamente a su madre en la venta de chicharrones y bolitas de quesillo en la zona. El padre del menor habría sido asesinado meses atrás en la misma calle y contaba con antecedentes delictivos.

Elementos policiacos y personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación por este homicidio que ha causado indignación entre la población juchiteca.

El crimen generó múltiples reacciones en redes sociales, donde ciudadanos reclamaron justicia y mayor seguridad ante la escalada de violencia que enfrenta la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente Juchitán de Zaragoza.