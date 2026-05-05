Arriba el crucero “Navigator Of The Seas” a Mazatlán

Crucero “Navigator Of The Seas”

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que este martes Mazatlán recibió al crucero “Navigator Of The Seas”, inaugurando el inicio de la actividad naviera para el mes de mayo.

Sosa Osuna detalló que la embarcación arribó procedente de Los Cabos con 3 mil 741 pasajeros y mil 246 tripulantes a bordo, quienes disfrutaron de los atractivos turísticos del puerto, sus playas, su gastronomía y la calidez de la población sinaloense.

La funcionaria estatal explicó que este arribo representa el primero de los seis cruceros programados para este mes. En total, esperan la llegada de más de 22 mil cruceristas, lo que representará una derrama económica estimada de 35 millones de pesos para el destino.

Asimismo, Sosa Osuna indicó que la actividad turística de cruceros mantiene ha sido constante en lo que va del año. Con corte al 5 de mayo, Mazatlán ha registrado la llegada de 64 cruceros, más de 229 mil visitantes internacionales y una derrama económica acumulada superior a los 367 millones de pesos.

Finalmente, la secretaria de Turismo Estatal puntualizó que con dichas cifras, el puerto se consolida como un destino estratégico y confiable para el turismo de altura en el pacífico mexicano.

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