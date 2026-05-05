El extorsionador que fue grabado por su víctima mientras la golpeaba, detenido

El tipo golpeó a la mujer que estaba extorsionando luego de que esta se negara a la entrega de dinero como cuota mensual. La extorsión fue grabada por la propia víctima que terminó con un golpe en la cara y un diente menos, pero con unba prueba contundente del cobro de derecho de piso.

Los hechos sucedieron el 29 de abril. El tipo se retiró del lugar después de la agresión, pero la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto solicitó una orden de cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Baltazar “N”.

El mandamiento judicial fue ejecutado en el municipio de Temixco, para que el investigado comparezca en las próximas horas ante el juez que lo requiere.

Cabe señalar que en estas acciones institucionales participaron activamente elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.

La FIDAI aportó elementos ante la autoridad judicial competente para argumentar que a finales de abril de esta anualidad, Baltazar “N” presuntamente participó coaccionando a través de amenazas a la víctima para que le entregara una suma de dinero como cuota mensual a cambio de no hacerle daño.

La fisaslía solicitó denunciar este tipo de eventos vía WhatsApp al número 7774538343.