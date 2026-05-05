Gobierno de Sinaloa conmemora el 5 de mayo con un acto cívico

5 de mayo en Sinaloa Autoridades estatales realizaron una ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, con honores a la bandera y una guardia en memoria del general Ignacio Zaragoza.

Con un acto cívico en la Plaza de Palacio de Gobierno, en el estado de Sinaloa, autoridades estatales conmemoraron el 164 aniversario de la victoria del Ejército mexicano sobre las tropas francesas en la Batalla de Puebla, encabezado por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

En representación de la gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde, la funcionaria dirigió la ceremonia, que inició con el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta, acompañado de los honores correspondientes y la entonación del Himno Nacional con apoyo de la banda de guerra.

Durante el evento, también se realizó una guardia de honor frente al monumento al general Ignacio Zaragoza, figura clave en la batalla de 1862, donde el Ejército mexicano logró frenar el avance del ejército francés en uno de los episodios más recordados de la historia nacional.

Como parte de la conmemoración, se leyó una reseña del enfrentamiento, destacando el momento en que “las armas nacionales se cubrieron de gloria”, en referencia al triunfo militar que marcó la fecha.

Al acto acudieron representantes de los tres poderes del estado, así como autoridades civiles y militares. Entre ellos, la diputada Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso local; el magistrado Felipe Alberto Valle Nieblas, del Supremo Tribunal de Justicia; y el director de Educación Municipal de Culiacán, Francisco Villa Félix.

También participaron integrantes de las Fuerzas Armadas, como el capitán segundo de Infantería Omar Saúl Zavala Hernández, en representación de la Novena Zona Militar, además de elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

La ceremonia formó parte de las actividades oficiales para recordar la Batalla de Puebla, un hecho histórico que cada año se conmemora como símbolo de resistencia y defensa del país.