Apagón masivo CFE hoy 6 de mayo 2026: lista completa de colonias, municipios y horarios de cortes de luz

Apagón masivo de la CFE hoy 6 de mayo colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

Este miércoles 6 de abril de 2026, miles de usuarios en México enfrentarán cortes de luz programados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una medida que, lejos de ser un fallo inesperado, forma parte de trabajos para fortalecer el sistema eléctrico.

Este “apagón masivo CFE hoy” ha generado inquietud en redes sociales, pero la realidad es más técnica que alarmante: se trata de interrupciones temporales que buscan evitar fallas mayores y mejorar el servicio a largo plazo.

¿Por qué habrá apagones hoy en México?

La CFE realiza estos cortes de electricidad como parte de un plan de mantenimiento estratégico que permite mantener en óptimas condiciones la red eléctrica del país.

¿Qué estados/colonias se verán afectadas por este apagón masivo este 6 de mayo?

De acuerdo con el listado oficial de la CFE las colonias que se verán afectadas por este corte de energía son las siguientes.

Sonora

Las Misiones (desde las 09:00 de la mañana hasta las 15:00 horas).

¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?

Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas: