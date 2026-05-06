Apagón masivo CFE hoy 6 de mayo 2026: lista completa de colonias, municipios y horarios de cortes de luz

Este miércoles 6 de abril de 2026, miles de usuarios en México enfrentarán cortes de luz programados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una medida que, lejos de ser un fallo inesperado, forma parte de trabajos para fortalecer el sistema eléctrico.
Este “apagón masivo CFE hoy” ha generado inquietud en redes sociales, pero la realidad es más técnica que alarmante: se trata de interrupciones temporales que buscan evitar fallas mayores y mejorar el servicio a largo plazo.
¿Por qué habrá apagones hoy en México?
La CFE realiza estos cortes de electricidad como parte de un plan de mantenimiento estratégico que permite mantener en óptimas condiciones la red eléctrica del país.
¿Qué estados/colonias se verán afectadas por este apagón masivo este 6 de mayo?
De acuerdo con el listado oficial de la CFE las colonias que se verán afectadas por este corte de energía son las siguientes.
Sonora
- Las Misiones (desde las 09:00 de la mañana hasta las 15:00 horas).
¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?
Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas:
- Mantener dispositivos electrónicos y móviles cargados con anticipación.
- Desconectar equipos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al restablecer el servicio.
- Tener luz de emergencia o lámparas recargables listas.
- Almacenar alimentos no perecederos si se espera un corte prolongado.
- Reportar cualquier corte no programado o irregular a través de la línea 071 o la app “CFE Contigo”.