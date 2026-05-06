Retira SSPT 280 cámaras irregulares en Tamaulipas para combatir delitos

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que durante este año se han retirado alrededor de 280 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos municipios del estado, como parte de las acciones para prevenir e inhibir delitos.

De acuerdo con la dependencia estatal, estos operativos han sido realizados por elementos de la Guardia Estatal en los 43 municipios de Tamaulipas, con el objetivo de detectar equipos de vigilancia colocados sin autorización y que podrían ser utilizados para actividades ilícitas.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de combate al delito y fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

Las autoridades señalaron que, mientras se realiza el retiro de cámaras clandestinas, también se trabaja en el fortalecimiento del sistema estatal de videovigilancia. Para ello, el gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya autorizó la instalación de más de 700 nuevas cámaras de seguridad distribuidas en diferentes puntos del estado.

Según la SSPT, el incremento en el número de cámaras oficiales busca mejorar la capacidad de monitoreo y facilitar una respuesta más rápida ante reportes ciudadanos y emergencias, especialmente en delitos patrimoniales como robos a comercios.

La dependencia destacó que el sistema de videovigilancia se complementa con la presencia operativa de elementos de seguridad en las calles, lo que ha permitido reforzar las labores preventivas en distintas regiones de Tamaulipas.

En distintos estados del país, autoridades federales y estatales han realizado operativos similares para desmontar cámaras instaladas ilegalmente, debido a que algunas podrían ser utilizadas por grupos delictivos para vigilar movimientos de corporaciones de seguridad o monitorear zonas estratégicas.

La SSPT reiteró que continuará con estas acciones de vigilancia y desmantelamiento de equipos irregulares para fortalecer la paz y la seguridad en Tamaulipas.