Entrega Gobierno de Sinaloa kits de estimulación temprana para fortalecer desarrollo infantil

La gobernadora interina de Yeraldine Bonilla Valverde encabezó la entrega de 252 kits de estimulación temprana destinados a instituciones del sector salud en Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la prueba EDI (Evaluación del Desarrollo Infantil) y detectar de manera oportuna posibles rezagos en niñas y niños.

El evento se realizó en Culiacán y reunió a autoridades de salud, educación y asistencia social, quienes destacaron la importancia de invertir en la primera infancia para mejorar el desarrollo cognitivo, motriz, emocional y social de los menores.

Durante su mensaje, la mandataria estatal señaló que la estimulación temprana representa una inversión con beneficios a largo plazo, ya que contribuye a un mejor rendimiento escolar y a una vida adulta más saludable y productiva.

Los kits fueron distribuidos entre Jurisdicciones Sanitarias, Unidades de Salud de Primer Nivel, Unidades de Medicina Familiar, así como al Centro de Asistencia Infantil. También participaron instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y el DIF estatal.

De acuerdo con autoridades estatales, las herramientas entregadas permitirán reforzar la aplicación de la prueba EDI, un instrumento utilizado para evaluar áreas fundamentales del desarrollo infantil como motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, habilidades sociales y desarrollo cognitivo.

La directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Samantha Gaertner Bernard, reconoció el trabajo realizado en Sinaloa y destacó que la entidad es una de las pioneras en la aplicación de esta prueba de evaluación infantil.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que en el último trimestre se incrementó hasta en 800 por ciento la aplicación de evaluaciones infantiles en la entidad. Además, indicó que la prueba EDI se aplica a menores desde un mes de nacidos hasta casi los seis años de edad.

El funcionario detalló que, de acuerdo con los registros estatales, alrededor del 15.2 por ciento de los menores evaluados presentan algún tipo de rezago en su desarrollo, por lo que reciben atención especializada de manera oportuna.

Autoridades señalaron que estos programas permiten detectar de manera temprana condiciones como autismo, problemas de lenguaje o dificultades motoras, facilitando intervenciones médicas y educativas antes de que los problemas se agraven.

El Gobierno de Sinaloa reiteró que continuará impulsando políticas públicas enfocadas en la atención integral de la primera infancia, con el propósito de reducir desigualdades y garantizar mejores oportunidades de desarrollo para niñas y niños sinaloenses.