Llega Tianguis del Bienestar a la Mixteca poblana con entrega gratuita de productos

El Gobierno Federal y el Gobierno de Puebla realizaron el Tianguis del Bienestar en el municipio de Chiautla de Tapia, en la región Mixteca, con el objetivo de entregar gratuitamente productos decomisados y apoyar a familias de escasos recursos.

Durante el evento, la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, explicó que este programa busca “devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde”, mediante la distribución de mercancía asegurada en aduanas y decomisada por autoridades federales.

La funcionaria federal acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que el Tianguis del Bienestar forma parte de la estrategia nacional para atender las causas de la desigualdad y acercar apoyos directos a comunidades vulnerables.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que es la primera ocasión en que este programa llega a la Mixteca poblana y afirmó que la entrega representa un reconocimiento a las familias migrantes de la región.

El mandatario estatal comentó que muchas familias enfrentan dificultades económicas derivadas de la situación actual en Estados Unidos, por lo que el programa busca brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan.

De acuerdo con las autoridades, en el Tianguis del Bienestar se entregaron prendas de vestir, calzado, utensilios para el hogar y otros artículos básicos que provienen de mercancía decomisada en aduanas o asegurada por instituciones federales.

La logística y seguridad del evento contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades municipales, quienes coordinaron el traslado y distribución de los productos.

Durante el recorrido por el tianguis, habitantes de la región reconocieron la importancia de este tipo de programas, ya que permiten acceder de manera gratuita a artículos que ayudan a la economía familiar.

El presidente municipal de Chiautla de Tapia, Gonzalo Oropeza García, destacó que el municipio vive un momento importante con la llegada de apoyos federales y estatales enfocados en el bienestar social.

Asimismo, Liborio Tapia Saldívar, migrante poblano radicado en Los Ángeles, California, agradeció las acciones impulsadas por ambos niveles de gobierno y aseguró que estos apoyos benefician directamente a las familias de la región.

El Tianguis del Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México que distribuye bienes asegurados para apoyar a comunidades con altos índices de pobreza y fortalecer la atención social en distintas entidades del país.