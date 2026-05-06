Por conflicto territorial pobladores intentan linchar al edil de Hueyapan, en Puebla

Pobladores de la comunidad de Maloapan con machete en mano querían linchar al alcalde (Captura de video)

Conflicto territorial — Perseguido por pobladores de la comunidad de Maloapan con machete en mano, en el municipio poblano de Hueyapan, el alcalde Alfonso Lino Pozos y varios integrantes de su equipo salvaron la vida luego de ser agredidos, derivado de un conflicto por límites territoriales en un episodio ocurrido recientemente en la región.

Este episodio se registró luego de que el alcalde priista llegó a la comunidad para entregar obras públicas, pero a cambio recibió reclamos e insultos elevó el tono de la situación, por lo que en un instante varios pobladores sacaron armas blancas y machetes para perseguir al presidente municipal y a sus acompañantes.

“Fuimos vulnerables a esta situación por parte de personas que arrastran un problema desde hace tiempo atrás; hoy hubo un intento de linchamiento”, denunció el alcalde en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Ante esta situación, el alcalde pidió el apoyo de los gobiernos estatal y federal para buscar una solución a este problema y evitar episodios de violencia más graves en Hueyapan.

La Crónica de Hoy 2026