Tulancingo mejora su tiempo de evacuación durante el Simulacro Nacional 2026

Simulacro Nacional Tulancingo

Como parte del Simulacro Nacional 2026 que tuvo lugar el 6 de mayo y que se desarrollo a lo largo de todo el país, el gobierno del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo se sumó a la iniciativa que busca poner a prueba la capacidad de evacuación y respuesta de las oficinas públicas en caso de un sismo.

Tulancingo se caracteriza por se un lugar que tiene un alto nivel de sismos. De acuerdo a los datos que se han ido recopilando en los últimos 56 años y al archivo con datos que van desde 1990 de Volcano Discovery (sitio que monitorea en tiempo real y a nivel global volcanes y terremotos), hay aproximadamente 1.6 terremotos por año en o cerca del municipio.

Posterior al simulacro, Jesús Ávila García, director de Protección Civil municipal, dio a conocer que la presidencia de Tulancingo se logró evacuar en un total de 3 minutos con 53 segundos. A comparación del año pasado, la nueva cifra es una mejora notable, ya que en 2025 se registro un tiempo de 4 minutos con 11 segundos.

Por su parte, y aunque los resultados del simulacro fueron positivos, Ávila García, añadió que aún hace falta enfrentar retos para la mejora de la cultura de prevención, debido a que el caso de un ciudadano que se negó a abandonar el edificio, porque no se quería exponer al sol, opaco los logros de la actividad. “Nos falta, nos falta”, reconoció.

Ante esta situación, el director de Protección Civil de Tulancingo , enfatizó en que es muy importante que toda la población se tome los protocolos de evacuación y precaución con total seriedad. El tiempo de respuesta de los rescatistas se puede ver afectado por la cantidad de personas que no reaccionen debidamente cuando suena la alerta sísmica.