Yeraldine Bonilla, gobernadora interina, encabeza el primer Simulacro Nacional 2026 en Sinaloa

Simulacro Nacional 2026 en Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó el Primer Simulacro Nacional 2026 que se llevó a cabo durante el 6 de mayo.

En el evento que se organizó de forma simultánea en todo el país, la titular del Poder Ejecutivo, al igual que todos los trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el edificio cuando dieron las 10:00 horas, participaron en la evacuación de forma ordenada, civilizada y organizada. Para que nadie se quedara dentro del edificio y que se cumpliera con una evacuación correcta, la actividad tomo un tiempo de 7 minutos y 56 segundos.

A lo largo del simulacro, todas y todos los presentes en el Palacio de Gobierno de Sinaloa atendieron con responsabilidad las instrucciones que fueron emitidas por parte del personal de socorro, quienes son liderados por Protección Civil Sinaloa, a cargo del Dr. Roy Navarrete Cuevas.

Cuando el ensayo en caso de sismo llegó a su fin, en el estado de Sinaloa se registraron un total de mil 957 inmuebles participantes en los cuales se situaban 123 mil 537 personas. El registro también precisó que se trato de mil 312 inmuebles privados, 114 estatales, así como 501 federales y otros 30 municipales.