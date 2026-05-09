Atacan a balazos casa de la que se dijo vivió Rubén Rocha Moya en Culiacán

casa donde vivió Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán Un grupo armado disparó contra una vivienda vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa.

Durante el fin de semana, hombres armados atacaron a balazos una casa relacionada con Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa.

El atentado ocurrió sobre la calle Lago de Cuitzeo, entre el bulevar Sinaloa y otras vialidades del sector, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra la fachada de la vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron hasta el inmueble y dispararon en repetidas ocasiones con rifles de alto poder, dejando visibles varios impactos de bala en la propiedad de tres niveles pintada de blanco y ubicada frente a un parque.

Según medios locales, la casa fue adquirida por Rocha Moya en 1984 y durante varios años habitó ahí junto a su familia. Sin embargo, el inmueble permanecía desocupado desde 2021, cuando ganó la gubernatura de Sinaloa y se mudó a otra zona residencial de Culiacán.

Tras el ataque, vecinos dieron aviso a las autoridades y al lugar acudieron elementos policiacos y militares para acordonar la zona y comenzar las investigaciones correspondientes. Personal pericial aseguró diversos casquillos percutidos encontrados afuera de la vivienda.

Horas después la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que recibió un reporte por detonaciones de arma de fuego llegó al C4i a las 10:12 de la mañana. Minutos después, corporaciones de seguridad confirmaron que hombres armados habían disparado contra el domicilio.

Según la autoridad estatal, la vivienda atacada se encontraba deshabitada desde hace más de 10 años y tras la agresión no se registraron personas lesionadas.

La agresión ocurrió en medio del clima político que atraviesa Sinaloa desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo el pasado 1 de mayo. Un día después, el Congreso estatal aprobó la separación temporal del mandatario y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

El gobernador con licencia enfrenta señalamientos en Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado y supuestas conexiones con integrantes del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y aseguró públicamente que las imputaciones “carecen de fundamento”.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para determinar el móvil del ataque armado registrado este sábado en Culiacán.