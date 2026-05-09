Jubilados bloquean Parque Tangamanga I para exigir pago de pensiones en San Luis Potosí

Jubilados bloquean Parque Tangamanga I para exigir pago de pensiones

Un grupo de jubilados y pensionados realizó una protesta este viernes en las instalaciones del Parque Tangamanga I para exigir el pago de pensiones, liquidaciones y prestaciones laborales que, aseguran, permanecen pendientes desde hace varios años.

La manifestación provocó el cierre de accesos al parque, afectando a cientos de personas que diariamente acuden a realizar actividades deportivas y recreativas en uno de los espacios públicos más importantes de San Luis Potosí.

De acuerdo con los inconformes, las autoridades estatales no han dado respuesta a sus solicitudes para resolver los adeudos acumulados tras décadas de trabajo dentro de la administración de los parques y otras dependencias gubernamentales.

Los jubilados señalaron que muchos de ellos trabajaron más de 30 años y todavía no reciben el pago completo de sus prestaciones laborales, situación que ha complicado su economía y calidad de vida.

Durante la protesta, algunos manifestantes colocaron pancartas y bloquearon los accesos principales del parque como medida de presión para exigir una solución inmediata por parte del Gobierno estatal.

Además del cierre del Tangamanga I, también se reportaron afectaciones viales en las zonas cercanas debido a la presencia de los manifestantes, quienes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas.

Los inconformes denunciaron presuntas irregularidades en la administración encabezada por Joaquín García Martínez, señalando que no se han resuelto los problemas financieros relacionados con jubilaciones y pagos pendientes.

Asimismo, reclamaron que las autoridades no han establecido mesas de diálogo efectivas ni presentado un calendario formal para liquidar los adeudos con aproximadamente 300 ex trabajadores afectados.

Los manifestantes afirmaron que han solicitado atención en distintas ocasiones; sin embargo, aseguran que no han recibido soluciones claras por parte de Oficialía Mayor y otras instancias estatales.

Por ello, advirtieron que mantendrán las protestas y medidas de presión hasta que exista un compromiso oficial para cubrir los pagos pendientes.

Ante el cierre parcial de las instalaciones, autoridades recomendaron a la población tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras continúa la manifestación.

El Parque Tangamanga I es uno de los espacios recreativos más visitados de la capital potosina y diariamente recibe a deportistas, familias y visitantes que realizan actividades físicas y de convivencia.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las demandas de los jubilados ni sobre posibles acuerdos para resolver el conflicto laboral.