INE Veracruz realiza escuchatorio sobre liderazgo político y violencia de género

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz realizó un “Escuchatorio” sobre liderazgo político y prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en la Universidad Anáhuac campus Xalapa, con la participación de estudiantes y personal electoral.

Durante más de dos horas, las y los asistentes analizaron distintos temas relacionados con la participación política de las juventudes, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia política de género.

El delegado del INE en Veracruz, Sergio Vera Olvera, reconoció el papel de las instituciones educativas en la promoción de la participación política de las mujeres y en la formación democrática de las nuevas generaciones.

El funcionario señaló que las propuestas y opiniones recabadas durante el ejercicio servirán para elaborar un documento denominado “Decálogo de los derechos políticos y electorales de las juventudes”, enfocado en impulsar una mayor participación juvenil en la vida pública.

Por su parte, el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Veracruz, Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, explicó que el objetivo principal fue generar un espacio de diálogo y reflexión sobre temas relacionados con ciudadanía, liderazgo político y derechos humanos.

Entre los ejes abordados estuvieron la formación de ciudadanía y liderazgo político de las juventudes, el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, la participación juvenil en causas sociales y el ciberactivismo como herramienta para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres.

El evento contó con la participación de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y trabajadores de las juntas distritales ejecutivas 08, 09 y 10 del INE en Veracruz. Además, autoridades electorales informaron que estos “Escuchatorios” continuarán realizándose en distintas regiones del estado como la zona centro, costa, montaña y sur.

La violencia política contra las mujeres en razón de género se refiere a acciones u omisiones que buscan limitar, obstaculizar o impedir la participación de las mujeres en la vida política y pública por motivos de género. En México, este tema ha cobrado relevancia debido al aumento de casos de amenazas, agresiones, discriminación y campañas de desprestigio contra mujeres que participan en procesos electorales o desempeñan cargos públicos.

Actualmente, la legislación mexicana contempla mecanismos para prevenir y sancionar este tipo de violencia, además de acciones institucionales para fortalecer la igualdad y la participación política de las mujeres.