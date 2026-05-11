Con saldo blanco concluye la Feria de Puebla 2026

Cierre de la "Feria de Puebla 2026"

Durante el cierre de la “Feria de Puebla 2026, el gobernador estatal, Alejandro Armenta Mier, recorrió los distintos pabellones instalados en el recinto ferial, acompañado por la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, y el coordinador general del evento, Juan Carlos Moreno Valle.

En su recorrido, Armenta Mier convivió con artesanos, productores y familias asistentes, quienes reconocieron el ambiente familiar y la organización de esta edición. Además, escuchó opiniones de expositores sobre el impacto económico y turístico que representó la feria.

Las actividades iniciaron en el pabellón de la “Expo Militar”, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina explicaron el funcionamiento de vehículos, uniformes y equipo táctico utilizado en labores de seguridad y apoyo a la población.

Posteriormente, el mandatario estatal recorrió espacios artesanales, comerciales y gastronómicos, donde saludó a visitantes y dialogó con productores provenientes de municipios como Amozoc, Tehuacán y Palmar de Bravo.

Artesanos participantes señalaron que la feria representó una oportunidad para incrementar sus ventas y difundir productos elaborados en distintas regiones del estado.

En la zona comercial y gastronómica, asistentes expresaron su satisfacción por el ambiente familiar que prevaleció durante las actividades. Entre fotografías, obsequios artesanales y muestras de afecto, el gobernador compartió momentos con visitantes y adquirió artesanías elaboradas con fibra de nopal para regalarlas a las familias presentes.

La Feria de Puebla 2026 se realizó del 23 de abril al 10 de mayo y reunió actividades artísticas, culturales y de entretenimiento que buscaron fortalecer el turismo, la identidad cultural y la economía regional.

La Crónica de Hoy 2026