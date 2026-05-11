Concluye SICT reconstrucción del Puente Presa Las Trancas en Colima

. .

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, concluyó la reconstrucción del Puente Presa Las Trancas, en el municipio de Ixtlahuacán, Colima.

La obra, con una longitud de 600 metros y un carril por sentido, se terminó cuatro meses antes de lo programado, beneficiando directamente a más de 5 mil 500 habitantes. El puente cruza el Río El Salado y conecta las comunidades La Presa, Las Trancas y Caután, fortaleciendo la movilidad de personas, mercancías y servicios, además de impulsar el desarrollo económico regional.

La reconstrucción incluyó la colocación de carpeta asfáltica, defensa metálica, recubrimiento de taludes y colado de dentellones para prevenir procesos de socavación. Estas acciones garantizan mayor durabilidad y seguridad para los usuarios, especialmente en temporadas de lluvias intensas o fenómenos naturales que afectan la región.

. .

Además, el puente Presa Las Trancas se integra a una estrategia más amplia de modernización carretera en Colima, que busca consolidar un sistema de movilidad eficiente y seguro. Con estas obras, la SICT reafirma su compromiso de impulsar la conectividad regional y fortalecer la infraestructura que contribuye al bienestar social y al desarrollo económico del estado.

Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de construir y modernizar infraestructura carretera segura, que agilice la movilidad y conecte a las comunidades del estado de Colima.

Los datos