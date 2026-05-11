Secretaría de Medio Ambiente de Puebla realiza primera reunión de trabajo encabezada por Marilyn Ballesteros

Reunión de trabajo

Este lunes 11 de mayo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, Marilyn Ballesteros, sostuvo la primera reunión de trabajo con las distintas áreas que integran la dependencia.

Durante el encuentro, la funcionaria exhortó al equipo a mantener el trabajo en favor del medio ambiente y de las familias poblanas, además de redoblar esfuerzos en los programas ambientales impulsados desde la administración estatal.

La dependencia destacó que las acciones forman parte de la estrategia promovida por el gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de fortalecer la transformación ambiental en el estado y consolidar políticas sustentables en distintos municipios de Puebla.

Asimismo, se reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar proyectos enfocados en el cuidado ambiental en beneficio de la población.