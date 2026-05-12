Beatriz Mojica se perfila como carta fuerte de Morena rumbo a Guerrero 2027

. Beatriz Mojica ha insistido en que Morena deberá privilegiar la unidad interna y evitar fracturas rumbo al próximo proceso electoral.

A poco más de un año de que inicie formalmente el proceso electoral rumbo a la gubernatura de Guerrero, la senadora Beatriz Mojica Morga comenzó a consolidarse como uno de los perfiles mejor posicionados dentro de Morena, en medio de un escenario donde la principal disputa política parece centrarse al interior de la propia Cuarta Transformación.

Diversas mediciones difundidas en semanas recientes colocan a Mojica con ventaja en las preferencias internas de Morena. Estudios demoscópicos elaborados por firmas como Electoralia, GI360 y CRIPESO muestran que la legisladora guerrerense aparece consistentemente en los primeros lugares, superando a otros aspirantes morenistas rumbo a 2027.

Uno de los elementos que más destacan en su posicionamiento es el trabajo territorial que ha mantenido en distintas regiones del estado, particularmente en Costa Chica, Acapulco y Tierra Caliente, donde ha impulsado agendas relacionadas con desarrollo regional, cultura, derechos humanos y comunidades afromexicanas. Analistas políticos consideran que su crecimiento también responde al nivel de reconocimiento que mantiene tras décadas de participación en la izquierda mexicana.

La senadora ha insistido públicamente en que Morena deberá privilegiar la unidad interna y evitar fracturas rumbo al próximo proceso electoral. Su discurso ha estado enfocado en mantener cohesionado al movimiento y respaldar la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en temas de seguridad y programas sociales.

En Guerrero, Morena continúa apareciendo como la fuerza política dominante rumbo a 2027. Encuestas recientes ubican al partido guinda con niveles de intención de voto cercanos o superiores al 45 por ciento, muy por encima del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano.

El contexto político en la entidad también está marcado por la discusión interna sobre las reglas de sucesión y el debate nacional contra el nepotismo dentro de Morena. Por ello, el proceso guerrerense comenzó a ser observado como uno de los más relevantes para medir el equilibrio de fuerzas dentro del partido gobernante.

Originaria de Guerrero y con trayectoria tanto en el PRD como en Morena, Mojica ha ocupado cargos legislativos federales y locales, además de haber sido candidata al gobierno estatal en 2015. Actualmente, su nombre aparece entre los perfiles con mayor presencia pública dentro de la entidad, en una carrera que apenas comienza a tomar forma rumbo a 2027.