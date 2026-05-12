Clausuran sin justificación Casa Club de Bombarderos de Tecámac

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Sin justificación alguna y en violación a un convenio de comodato, el gobierno de Tecámac clausuró la Casa Club del equipo de fútbol de Tercera División Profesional (TDP) Bombarderos de Tecámac, como parte de los atropellos y acoso del que ha sido objeto por parte de las autoridades municipales.

Apenas en febrero pasado, por instrucciones de la presidenta municipal Rosi Wong, se negó el uso de las instalaciones deportivas del municipio a los integrantes de la A.C. Centro de Formación Cultural y Deportiva Tecamaquenses Cada vez más Ganadores, de la que forman parte los Bombarderos.

Esto afecta a más de 232 jugadores registrados en torneos profesionales y a 1,600 en formación, distribuidos en 20 filiales y una escuela; más sus padres de familia, lo que daña a más de 500 familias y 1,800 deportistas niñas, niños y jóvenes.

Este martes, personal del Ayuntamiento se trasladó hasta el inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Real, que era utilizado como Casa Club, de acuerdo con un convenio de comodato firmado en junio de 2025 y con vigencia hasta diciembre de 2027.

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Sin mediar palabra y en un acto de prepotencia, colocaron los sellos correspondientes con la leyenda “CLAUSURA DEFINITIVA”, ante una clara violación del acuerdo firmado, y desalojaron al personal y jugadores que se encontraban en el lugar.

El gobierno de Wong, de igual forma, ha tratado de bloquear los patrocinios que el equipo de fútbol tenía con el Ayuntamiento y órganos desconcentrados, entre otros, a pesar de existir también contratos de por medio que fueron autorizados en su momento por el Cabildo.

La andanada de atropellos comenzó en febrero pasado cuando Imdeporte envió un oficio en el que se estableció que cualquier uso de las instalaciones deportivas municipales, utilización del nombre, imagen o representación institucional del Imdeporte Tecámac, así como la realización de actividades que impliquen vinculación oficial con el Instituto posterior al 31 de diciembre de 2025, carece de autorización y validez jurídica.

Padres de familia han manifestado su inconformidad por la situación, señalando que el actual gobierno municipal privilegia un tema político antes que la práctica del deporte.