Construyen 3.3 kilómetros del camino a las Loberas en Tecali, Puebla

3.3 kilómetros del camino a las Loberas en Tecali, Puebla

La Secretaría de Infraestructura de Puebla informó que están realizando la construcción del camino de 3.3 kilómetros que conecta a las comunidades de La Magdalena Cuaxixtla, Ahuatepec, Tecorral y Las Loberas. Afirmaron que esta obra cambiará la vida de las familias, ya que era un acceso de terracería y ahora será una vía de comunicación moderna.

Por consiguiente, la dependencia estatal reveló que la infraestructura beneficiará a más de mil 200 habitantes, ya que antes transitaban por un camino de tierra. Aseguraron que las familias, productores del campo y artesanos del ónix y mármol contarán con traslados seguros y eficientes.

Las autoridades poblanas dieron a conocer que se atienden la infraestructura con los módulos de pavimentación, a fin de reducir costos y garantizar que la calidad de los procesos sean los adecuados para la circulación de camiones de carga.

Asimismo, las y los artesanos manifestaron que dicha obra impulsará la comercialización de sus creaciones, fortalecer una ruta comercial para sus productos de manera ágil con la reducción de costos logísticos y evitar daños a las piezas de arte durante el traslado por los caminos.

Por último, la autoridad estatal enfatizó que con el trabajo coordinado con el gobierno federal y Petróleos Mexicanos (PEMEX), la infraestructura cumplirá con las necesidades de los habitantes de la zona.

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